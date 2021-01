Najeriya: Abin da PDP ta ce kan rahoton cin hanci na Transparency International

Sakataren ƙasa na PDP, Sanata Ibrahim Tsauri ya shaida wa BBC cewa rahoton na ƙungiyar ya tabbatar da almubazzarancin da gwamnatin APC take yi da kuɗaɗen ƴan ƙasar kimanin naira triliyan 15 cikin shekara shida da ta yi kan mulki.

"Akwai takardar da ta fita wanda ya ce a APC kawai an yi almubazzaranci da triliyan 9.6, wannan ai ba a ɓoye yake ba, sannan a tuna abin da aka yi a hukumar tara kuɗaɗen haraji ta Najeriya da NEMA da EFCC da kuɗaɗen da aka ce an karɓo." in ji Sanata Tsauri.