‘An gano kayan da aka rina a 'zamanin Annabi Dauda'

An bayyana kaya masu launin shuni a matsayin mai wuyar samu, kuma masu daraja kamar Annabi Sulaiman, da DaudA da Annabi Isa ne suka saka.

Masana kimiyyar haƙar kayan tarihi ƴan kasar Isra'ila sun gano wani rinin launin shuni ko "purple" a jikin wani ƙyalle da aka bayyana tun na zamanin Annabi Dauda (A.S) ne.

An bayyana cewa darajar wannan launi ta fi ta zinari, kuma ana danganta shi da mulki ko sarauta.

An tono ƙyallen ne lokacin da ake gudanar da aikin haƙa a filin Timna, kimanin kilomita 220 daga kudancin birnin Ƙudus.

An gano kyallen ne a wani filin haƙa da ake kira ''Slaves' Hill''.

"A cibiyar adana kayan tarihi, ana danganta kaya masu launin shan-shan-bale da sarauta ko mulki ko malanta ," in ji Dakta Sukenik.

An ambaci launin shuni ko shan-shan-bale a cikin Yahudawa da na Bible, da suka haɗa da rigunan da Annabi Dauda, da Annabi Sulaimanu da kuma Annabi Isa suka saka.

"Ba tare da ɓata lokaci ba launin ya ja hankalin jama'a, amma mun cika da mamaki cewa da gaske mun samu launin nan da aka sani tun zamanin kaka da kakanni,'' in ji farfesa Erez Ben-Yosef daga sashen kimiyyar haƙar kayan tarihi na Jami'ar Tel Aviv.

Sakamakon binciken lokacin wannan ƙyalle ya nuna cewa tun daga kimanin shekara 1,000 kafin haihuwar Annabi Isa (A.S), a daidai lokacin mulkin Annabi Dauda (A.S), sai kuma na ɗansa Annabi Sulaiman (A.S).