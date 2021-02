Matsalar tsaro : Yadda aka ceto marayun da masu garkuwa suka sace a Abuja

Rahotanni daga ƙauyen Naharati da ke ƙaramar hukumar Abaji a babban birnin Najeriya Abuja, na tabbatar da cewa an sako marayun nan da masu garkuwa da mutane suka yi awon gaba da su.

An samu nasarar kuɓutar da su ne bayan shafe tsawon kwanaki goma ana nemansu ruwa a jallo.

Wani shaida da ya nemi mu sakaye sunansa ya bayyana mana cewa an biya naira miliyan biyu kafin a kai ga sakinsu, ko da yake ɓarayin sun riƙe wacce ta je kai kuɗin.

"Kamar mutanen da suka yi gudun yaƙi kwana da kwanaki basa ci basa sha, ƙila ma suna cin ciyawa, to haka muka same su, wasunsu ma a kafaɗu aka fito da su daga daji kafin mu sanya su a mota mu shigo gari da su," in ji ɗaya daga cikin waɗanda suka karɓo su.