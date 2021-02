Aung San Suu Kyi: Yadda ƙimar shugabar da ta goyi bayan yi wa Musulmai kisan kiyashi a Myanmar ta zube

A zaɓen da aka gudanar a watan Nuwambar da ta wuce, jam'iyyar Suu Kyi ta National League for Democracy (NLD) ta ci yawan ƙuri'un da ya kamata a samu a kafa gwamnati.

Yadda ta hau mulki

A 1991, an ba ta lambar yabo ta Nobel Peae Prize yayin da take tsare a gida kuma an yabe ta a matsayin "mai jajircewa duk da rashin ƙarfin ikonta".