Rikicin yankin Tigray : Yadda ƴan gudun hijirar yankin ke yin kalaci da ganyen bishiya don su rayu

To sai dai kuma ba su yi wani ƙarin bayani ba kan yadda suka yi ƙididigar yawan mutanan da suka mutun, amma sun sanar da cewa daga cikin wadanda suka mutun, sun hada da mata da yara da shugabanan addini .

An rusa wurare da dama ciki harda wannan masallaci na Najashi, wanda tarihi ya nuna cewa sahabban Annabi ne suka gina

A cikin wata sanarwar haɗin gwiwa. jam'iyun bangaren adawa guda uku da suka haɗar da Tigray Independence Party (TIP) da Salsay Weyane Tigray da kuma National Congress of Great Tigray, sun sanar da cewa abinci da magungunna ba su zuwa da wuri, kuma wannan abun ya sa tabarbarewar lamura da kuma birkicewar rayuwa a yankin.

An nakasa birane da kauyukan yankin ta hanyar sakin boma-bomai da ake harbawa.

An kwashe tare da wargazar da kayayakin kiwon lafiya da na bayar da illimi, kuma wani babban abin mamaki a cewar jam'iyyun adawar ,shi ne hatta da wuraren su inda suke gudanar da ibadodinsu an kai masu hari an ruguza su.