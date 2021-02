Gwamnatin jihar Kano ta zalince ni - Sheikh Abduljabbar Kabara

"Kawai sai na ji sanarwa jiya an ce an hana nbi yin karatu ba atre da an tattauna komai ba, duk da na ce wanda aka zaɓa zan zauna da shi."

Matakin da Abduljabbar zai ɗauka

"Zan bi umarnin, an ma rufe su. Sai dai ina yi musu baƙin albishir, rubuce-rubuce na nan tafe. Sai dai in an yi dokar shi ma rubutun a hana ni, amma rubutun da zai hana su barci yana nan in Allah ya yarda."