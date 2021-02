Nasir El-Rufai: Babu haɗin kai tsakanin gwamnoni wajen yaki da 'yan bindiga

"Idan Gwamnatin Tarayya ba ta ba mu sojoji na sama da na ƙasa ba, an shiga dazukan nan an kashe 'yan ta'addan nan a lokaci ɗaya, to za mu ci gaba da zama ciikin matsala," in ji gwamnan.