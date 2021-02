Muguntar da ƙungiyar IS ke yi wa mutane a Syria ta dawo

IS ta dauki alhakin daruruwan hare-hare tun da aka matse ta a Seir al-Zour a 2019

Kungiyar IS ta kaddamar da hare-hare sama da 100 a arewa maso gabashin Syria a watan da ya gabata kawai kuma tana ci gaba da firgita garuruwa da ƙauyuka da dama daddare.

A daya daga cikin hare-haren baya-bayan nan, mutum 40 aka kashe a lokacin da wani mayakin IS ya kai hari kan wata motar bas.

Ali ya ce fararen hula sun fi shiga hatsari ne bayan almuru, lokacin da mayakan IS ke shiga yankin da ya zama mafi rashin tsaro.

"Idan dare ya yi suna cikin fargabar abin da zai zo masu daga mayakan IS. A baya su kan je ga hukumomi don neman tsaro amma ba a kai masu dauki.

Amira (ba sunanta na ainihi ba) na da 'yan uwa a SDF, wata runduna da Kurdawa ke jagoranta, wadda kuma ke jagorantar yaki da IS a yankin tare da goyon bayan kawancen da Amurka ke jagoranta, inda ake korarta daga yankunan da masu ikirarin jihadin suka mamaye.

"A yankin da nake zaune idan dare ya yi kusan ana iya cewa mayakan IS ne ke iko da shi. Suna yawo, suna kai hari gidaje tare da yi wa mutane barazana. Abin da ban tsoro... saboda su SDF ba su da wani iko da birnin idan dare ya yi... ko da rana ma. Babu ranar da ba za a kashe mutum daya ko biyu ba."

Kisa ba gargadi

Amira ta ce duk wani da ake tunanin yana da alaka da gwamnatin Syria ko SDF na cikin hadari. Sau da yawa mayakan IS na sa ma'aikatan gwamnati su ajiye aikinsu ko su fuskanci tashin hankali.

Wasu masu aikata laifuka da ke yankin sun samu wannan damar ta hanyar badda kama su nuna kamar su 'yan IS ne su rika tsoratar da mutane suna neman a ba su kudi.

"Kwanan nan wasu mutum uku su ka yi ta wa wasu barazana, suna cewa su 'yan IS ne. Amma maimakon mutane su ba su kudi sai suka tambayi ainihin 'yan IS din idan da gaske mutanen nan 'yan kungiyarsu ne. IS suka ce ba 'yan kungiyarsu ba ne kuma suka kashe su duka ukun."