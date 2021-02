Juyin juya halin Masar : Yadda hargowar masu zanga zanga ta razana ni

Kwanan nan ta buga wani littafinta da ta kwashe shekaru goma tana aiki a kai mai suna (In the Shadow of the Pyramids) wanda ya hada da hotunan da ta dauka na juyin juya halin masar tsakanin 2005 da 2014.