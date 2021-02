Yadda masu fisge ke addabar mazauna unguwar Mararraba a Abuja

Masu irin wadannan ayyukan na amfani ne da kananan makamai kamar wuƙaƙe da adduna da dai sauran su wajen far wa al'umma, domin ƙwace wayoyi da jakunkuna da sauran kayayyaki.

Koke-koken da mutane ke yi

"Abun ya wuce gona da iri, domin kullum sace-sace karuwa suke yi, hakan na faruwa ne sakamakon rashin aiki da kuma yawan shaye-shaye," in ji Mr. Jerry.

Tattaunawa da shugaban 'yan fisge

Shugaban ɓarayin ya ƙara da cewa shi dan asalin jihar Gombe ne, kuma daga can ya tafi Legas sannan ya koma Mararraba yanzu.

"Da can a Gombe nake da zama sai na sare ƙafar wani a can, daga nan aka fara nema na sai gudu Legas, amma bata yi daɗi ba daga nan na dawo Mararraba."

"Yaran dai marayu ne ba su da iyaye, shi ya sa muka tattaro su domin koya musu sana'ar sace-sace har ma da yankan aljihu, don su ma su sami abin yi," in ji shi.

Me rundunar ƴan sanda ke yi a kan lamarin?

"Yanzu haka da nake magana da kai na ga shigowar wani rahoto da ke nuna cewa an kama takwas daga cikin masu fisgen, an kuma gurfanar da su gaban kotu," in ji ASP Ranham Nansel.