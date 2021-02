Ku San Malamanku tare da Sheik Hassan Abubakar Dikko

Ya ce shi cikakken dan kungiyar da aka fi sani da Izala ce assasawar Sheik Ibrahim Zakariyya wacce take a garin Jos, karkashin Sheik Sani Yahaya Jingir.

Wane ne Sheik Hassan Abubakar Dikko?

An haifi Sheik Hassan Abubakar Dikko a jihar Bauchi da ke arewa maso gabashin Najeriya, kuma ya taso ne a gaban kakansa wani shahararren malamin addinin Musulunci Idris Zakariyya, wanda shi ya tarbiyantar da shi.

"Na zauna a gaban Sheik Abubakar Mahmud Gumi na yi karatu gwargwadon hali, daga nan na samu damar zuwa makarantar koyon harshen Larabci ta Kano (SAS)," in ji shi.

"Wa'azi ya kankama sai ya bude makarantar ilmin addinin Islama mai zurfi, daga nan ya nemi in dawo garin Jos na zauna tare da shi domin ci gaba da karantarwa a makarantar. Dawowa Jos ta ba ni damar ina koyarwa na shiga jami'a, na yi digirina na farko, amma digirina na biyu na yi shi ne a fannin addinin Musulunci da harshen Larabci," in ji malamin.

Ya ce: "An yi gwagawrmaya wacce ta ke ba karama ba. Lokacin da aka kafa ta ina makaranta a Kano kuma ina tare da akidarta, amma da yake lokacin ga yadda Kano take, boye akidarmu muke yi, ba ma iya bayyana ga inda muke, don haka idan ana magana a aji sai mu yi gum da bakinmu amma kuma duk da haka bai hana a gano mu ba."

"Idan wani wanda yake da akidata da ta shi ba daya ba, ya zo yana neman auren 'yata ba zan iya ba shi ba, saboda ban amince da shi ba, saboda haka ba zan dauki jinina in ba shi ba, don ban san me za su haifa ba," in ji malamin.