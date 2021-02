Wasiƙa zuwa ga Janar Murtala Mohammed

Sai dai kash! Ban san ta inda zan fara bayyana maka abin da wasiƙar tawa ta ƙunsa ba saboda duk wasu harsashen da ka dasa don ganin mu 'yan Arewa ba mu fuskanci ƙila-wa-ƙalan rayuwa ba, an rusa su.

An wayi gari yau mu ne barace-barace a kan titi, shaye-shaye da yawon ɓata-gari, in ka ji jini ya zuba a ƙasa to mu-ya-mu ne. Yaƙi ya ci mu kuma ya ci iyayyenmu, da mu da iyayyen namu duk mun zama bayi.