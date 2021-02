Yadda za a warware rikici tsakanin Fulani da Shugabannin Kudancin Najeriya

Yadda za a kamo bakin zaren

Zamanantar da harkar kiwo

Ya ba da misali da Saudiyya inda ya ce akwai makiyaya a ƙasar "amma za ka ga kowane wuri an killace an kewaye wurin, an kawo ciyawa an kawo abubuwan da dabbobin nan za su yi amfani da su, a wurin ake kiwonsu".