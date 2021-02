Yadda ɗalibin jami'a a Jigawa ya kashe kansa kan rikici tsakaninsa da budurwarsa

To sai dai jami'ar ta FUD Dutse ta ce tana ci gaba da gudanar da bincike kan al'amarin.

"A ranar Litinin ma ya shiga lakca, bayan nan ne kawai sai aka ji an kwantar da shi a Asibitin Koyarwa na Jami'ar, daga nan kuma sai ya rasu," a cewar abokin mamacin.

"Tabbas wannan abin yafru jiya Litinin amma muna kan bicnike. To da farko dai abin da ya fara yawo a shafukan sada zumunta ne shi ne an ce yarinyar ce ta yaudare shi, to amma daga baya ita ma ta wallafa saƙo cewa shi ne ya yaudare ta.