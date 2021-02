Sheikh Gumi: Shin malamin yana yin abubuwan da wasu gwamnatoci suka kasa yi ne?

"Idan Gwamnatin Tarayya ba ta ba mu sojoji na sama da na ƙasa ba, an shiga dazukan nan an kashe 'yan ta'addan nan a lokaci ɗaya, to za mu ci gaba da zama cikin matsala," in ji El-Rufai.