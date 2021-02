Nasir El-Rufai: Abu biyar da gwamnan Kaduna ya faɗa kan matsalolin Najeriya

El-Rufai ya yi waɗannan batutuwa ne yayin wani taron tattaunawa da aka gudanar ranar Juma'a, 19 ga Fabarairun 20121 kan makomar Najeriya mai taken The Fierce Urgency of Now: Tactics and Strategies to Pull Nigeria from the Brink, wanda aka gudanar a Jihar Legas.