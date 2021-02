Abin da Kanawa ke cewa kan yajin aikin masu A daidaita Sahu

Me mutane ke cewa?

"Idan har ba a duba wannan lamari aka kuma tsara shi yadda ya kamata ba, to kuwa nan da shekara biyar mutum zai iya shafe sa'a biyar bai motsa daga wani takun zuwa wani ba saboda cunkoso.

Taƙaddamar gwamnati da masu a daidaita sahu

"Da ma can haka ake biya kuma an dakatar da karɓa ne saboda zuwan annobar cutar korona," in ji shi.