Wane hali ake ciki kan ceto ƴan matan sakandaren Jangebe?

A ranar Lahadi wasu kafafen yaɗa labaran Najeriya suka ruwaito cewa an sako ƴan matan, sai dai gwamnatin jihar ta ƙaryata batun.

Sanarwar da fadar gwamnatin jihar ta fitar a ranar Lahadi ta ƙaryata rahotannin da ke cewa an sako ɗaliban kuma gwamnan jihar Bello Matawallen Maradun yana ƙoƙarin bin hanyoyin da suka dace domin ganin an sako ƴan matan.

Kwamishinan ilimin ya ce: "Tun da aka tashi da labarin satar yaran nan ranar Juma'a da safe muke ta ƙoƙari mu ga an dawo da su ga iyayensu cikin koshin lafiya, kamar yadda muke tunani In Shaa Allah hakan zai faru nan ba da jimawa ba."

Ya ce wasu ƴan jarida a ranar Lahadi sun yi azarɓaɓin cetwa an ceto yaran nan ba tare da samun tabbaci daga gwamnati ba, amma in Allah Ya so ana kan hanya.