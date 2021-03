Ranar Kurame Ta Duniya: Amfanin dattin kunne ga mutane

"Akwai wari-warin da yake ko in ce kamshi wanda yake hana kwari shiga kunne kuma ko sun shiga suna shakar kamshin suke mutuwa .

"Yana da matukar santsi ta yadda ba ya barin ruwa ya zauna a kunne, a lokuta da yawa in mun je wanka muna bari wura ya shiga kunnenmu, wannan dattin ba ya kyale shi ya karasa can ciki yana kare shi ya kuma koro shi bakin kunne, in ji Dakta Magaji.