Daga Bakin Mai Ita; Tare da Sheikh Dahiru Usman Bauchi

An haifi Sheik Dahiru Usman Bauchi a ranar Laraba 28 ga watan Yunin shekarar 1927 wanda ya yimdaidai da 2 ga watan Al Muharram shekarar 1346 garin Nafada jihar Gombe, arewa maso gabashin Najeriya.

''Lokacin har na rika ji wasu mahaddata na kiran na da Goni ko kuma Gangara, saboda haddace Alkur'ani mai girma,'' in ji malamin.

Malamin ya kuma kara da cewa ; ''Saura kadan in haddace Alkur'ani ina da shekara 13 amma saI muka shagala wajen noma da kiwo, don haka ban karasa haddacewa ba sai da na kai shekara 19 zuwa 20.''

Daga bisani lokacin da Sheik Ibrahim Inyass ya bayyaa yace ya roki Allah ya ba shi karama haddar kurani, sai ya zama shikenan an huta da nemo maganin karatun Alkur'ani Shehu ya riga ya roki Allah mutane su haddace Alkurani cikin sauki.

''Za ka samu yaro mai shekara 7 ya hadadce Alkurani, har mai shekara 5 ma ya haddace alkuranni,'' in ji malamin.

''Na gode wa Allah, babban abinda Allah ya bani babu kamar musulumci da son annabi Muhammdu (S.A.W), da haddace Alkur'ani, ya kuma kara min da karbar darikar Sheik Tijjani jikan manzon Allah.''

''Babu abin da ke faranta min rai irin in ga Musulunci ya bunkasa, in ga darikar Tijjaniyya ta bunkasa,'' in ji malamin.