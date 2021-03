Senegal : An rufe gidajen talabijin saboda bada rahotannin zanga zanga

Tun da farko, 'yan sanda sun yi arangama da magoya bayan Ousmane Sonko a yankin kudancin Casamance, sannan rahotannin da ba a tabbatar da su ba na cewa an kashe mutum daya.

An kame Mista Sonko ne a ranar Laraba bayan an zarge shi da yi wa wata mata fyade a wani otel yayin da take yi masa tausa.