An kashe ƙasurgumin ɗan fashi a Kaduna, an yi wa Buhari rigakafin korona

An kashe gawurtaccen ɗan fashi 'Rufai Maikaji' a Kaduna

"An ce 'Rufai Maikaji' ya fara ayyukansa ne a matsayin ɗan aiken wasu manyan 'yan fashi a yankin Sabon Birni na Igabi, inda daga baya ya zama gawurtaccen ɗan fashi," in ji shi.

Yajin aikin 'yan kasuwar Arewa ya tashi farashin kaya a Kudu

An sako 'yan matan sakandare ta Jangebe

Babu jirgin da zai kara sauka ko tashi a Zamfara - Buhari

Kotu ta dakatar da yin muƙabalar Sheikh Abduljabbar da Malaman Kano

Sai kuma bukatarsa ta biyu da yake son ya shiga cikin waɗanda gwamnatin Kano take ƙara, sai dai ba a amince da wannan ba har sai an sanar da Abuljabbar da kwamishinan ƴan sandan jihar a cewar kotun.

An nada sabon Sarki 'Mai Tangale' a Gombe

Kotu a Kano ta ɗaure ɗan ƙasar Kamaru shekara 15 a gidan yari

Hukumar hana safarar mutane ta Najeriya wato National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons (NAPTIP), ita ce ta gurfanar da Hoth Simplice-Patrick mai shekara 36 wanda ke zaune a yankin Sabon Gari.