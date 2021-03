Boko Haram : An yi gumurzu tsakanin sojoji da mayaƙan ƙungiyar a hanyar Maiduguri

An yi arangama tsakanin sojojin Najeriya da mayaƙan Boko Haram a kan hanyar Damaturu zuwa Maiduguri inda shaidu suka ce sun ga mutum biyu na ci da wuta a gefen titi.

Wasu rahotanni sun ce an kashe yan Boko Haram da dama a yayin musayar, kana an lalata motoci da makamai, amma babu bayanin ko an kashe wasu daga cikin sojojin.