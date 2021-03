Covid-19: Abu 8 da muka koya shekara ɗaya bayan ɓullar annobar cutar

Bayan shekara guda, annobar ta lakume rayukan mutane fiye da miliyan daya da rabi tare da yaduwa kan mutane miliyan daya da dubu dari goma sha bakwai a fadin duniya (daga 10 ga watan Maris), an kuma yi tunanin cewa za ta dan yi sauki.

Amma kuma a daidai wannan lokacin, likitoci, da masana kimiyya sun samu manyan shaidu game da sabn mau'in cutar korona - kuma yanzu mun san yadda take yaduwa, da kuma yadda za a iya magance ta cikin sauki.

Kungiyar Lafiya ta Duniya WHO ta amince da saka takunkumin fuska

Tun a cikin watan Yuni, Kungiyar Lafiya ta Duniya WHO ta goyi bayan amfani da takunkumin fuska na kyalle ga duka mutane da ke bukatar fita daga gida.

A baya-bayan nan, wasu kasashen Turai sun yi gargadin- ko kuma hana - amfani da takunkumin rufe fuskar da aka dinka da kyallayen da aka yi amfani da su a cikin gida, inda ta bukaci amfani da nau'in N95 and PFF2, da ke bayar da ingantacciyar kariya.

"Kwayar cutar ka iya saka masu kananan shekaru kwanciya a asibiti har na tsawon makonni, ko kuma ma hallaka su,'' Darakta Janar Kungiyar Lafiya ta Duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya shaida wa BBC a cikin watan Maris na shekarar 2020.

'Yan siyasa kamar shugaban kasar Brazil Jair Bolsonaro ko tsohon shugaban Amurka Donald Trump sun so su boye tsananin da cutar korona take da shi wajen cewa kamar '' mura mai sauki ce'' - amma alkaluman bincike sun nuna cewa duka kasashen biyu sun fadi labarin da suka sha banban da juna.

Tawagar Kungiyar Lafiya ta Duniya WHO wacce ta binciki asalin kwayoyin cutar Sars da Covid 2 a birnin Wuhan (kasar China) ta ce duka shaidun da aka tattara sun nuna ''dabba'' ce asalin sabuwar nau'in cutar korona.

"Duka bayanan binciken da muka tattara sun kai mu ga gano cewa asalin cutar korona daga dabbobi ne," jagoran tawagar ta WHO Peter Ben Embarek ya shaida wa manema labarai.

Kamar yadda Embarek ya bayyana, shaidu sun nuna cewa sabuwar nau'in cutar korona ta fara samo asali ne daga jemagu: '' Amma wadannan dabbibi ba lallai ne a ce an same su a birnin Wuhan bane.

A farko-farkon barkewar annobar, an rika tunanin cewa chloroquine - maganin da a al'adance ake amfani da shi wajen warkar da cutar zazzabin cizon sauro - da kuma hydroxychloroquine, za su iya aiki wajen warkar da cutar korona.

A cikin watan Yulin shekarar da ta gabata, kungiyar lafiya ta dniya n July of last year WHO ta dakatar da gwaje-gwaje da maganin hydroxychloroquine bayan da ta gano cewa ba a samu raguwar yawan mace-macen marasa laiya da ska kamu da cutar ta korona ba.