Waiwaye: An sace 'mata 50' a Katsina cikin kwana biyu, Buhari ya bai wa 'yan fashi wa'adi

Ba mu san inda kudin makamai suka maƙale ba - Babagana Monguno

''Babu wanda ya san abin da aka yi da wadannan kudaden, amma da yardar Allah shugaban kasa zai bincika domin a gano inda aka kai su ko kuma inda kayan suka shiga,'' in ji Monguno.

Kungiyar gwamnoni ma in ji jami'in tsaron sun fara magana a kan cewa "an bayar da kudade ta ko ina amma babu abin da aka yi da su, saboda haka na tabbatar shugaban kasa tun da ba mai wasa da hakkin al'umma bane, zai taimaka."

'Yan bindiga sun sace ɗalibai mata 39 a JIhar Kaduna

Gwamnatin Jihar Kaduna ta tabbatar da sace ɗalibai 30 daga Kwalejin Horar da Harkokin Noma da Abubuwan da suka shafi Gandun Daji ta gwamnatin tarayyya wato Federal College of Forestry Mechanisation a unguwar Mando a cikin garin Kaduna.

"Sojojin Najeriyar sun samu nasarar ceto mutanen 180; dalibai mata 42, da malamai takwas da kuma dalibai maza 130. Amma kuma har yanzu ba a gano sauran dalibai maza da mata kusan 30 ba", in ji Aruwan.

Labarin ƙara kuɗin man fetur ƙarya ne - Ministan man fetur

Ya ƙara da cewa duk da bai san daga inda aka samu labarin ba, "ina so na tabbatar muku cewa ƙarya ce zallanta".

Buhari ya bai wa ƴan bindigar Zamfara wa'adin wata biyu su miƙa wuya

An yi gumurzu tsakanin sojoji da mayaƙan Boko Haram a hanyar Damaturu-Maiduguri

An yi arangama tsakanin sojojin Najeriya da mayaƙan Boko Haram a kan hanyar Damaturu zuwa Maiduguri inda shaidu suka ce sun ga mutum biyu na ci da wuta a gefen titi.

Wasu rahotanni sun ce an kashe ƴan Boko Haram da dama a yayin musayar, kana an lalata motoci da makamai, amma babu bayanin ko an kashe wasu daga cikin sojojin.