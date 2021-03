Grammys 2021: Yadda Burna Boy da Wizkid suka lashe kyautar mawaka

Faifan wakar Burna Boy mai taken Twice as Tall ya zama na daya a duniyar mawaka yayin da wakar Wizkid ta bidiyo wadda suka yi da Beyonce mai suna Brown Skin Girl ta zama cikin wadanda suka fi kyau a duniya.