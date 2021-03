Rikicin Syria: Abin da ya sa aka kwashe shekara 10 ana yaki a kasar

Ta yaya yakin Syria ya fara?

A watan Maris din 2011, an fara zanga-zangar neman kafa mulkin dimokradiyya a kudancin birnin Deraa, wadda guguwar sauyi a kasashen da ke makwabtaka ta janyo.

Kasashen duniya masu karfin fada a ji suka fara nuna inda suke goyon baya, suka rika aika kudi da makamai da kuma mayaka, yayin da abin ya kazanta sai masu ikirarin jihadi suka bayyana da makamansu., kamar irinsu IS da al-Qaeda. Wannan abu ya ja hankalin manyan kasashen duniya da ke kallon wadannan kungiyoyi a matsayin baraza.

Mutum nawa ne suka mutu?

Kungiyar kare hakkin dan adama da ke sanya ido kan rikicin Syria wadde ke Birtaniya da sauran wasu kungiyoyi da suke bin yakin, sun ce an kashe mutum 387,118 zuwa watan Disambar 2020, 116,911 daga ciki kuma fararen hula ne.

Wata kungiya da ke bibiyar rikicin, wadda ta dogara kan bayanan da masu fafutuka a duniya ke fitarwa, ta ce an samu take hakkin dan adam da karya dokokin yaki na kasa da kasa ciki har da kai hare-hare kan fararen hula.

An kashe kimanin yara 12,000 ko kuma an raunata su, kamar yadda Asusun Tallafawa yara na Majalisar Dinkin Duniya ya bayyana.

R a s h a - Wadda ke da sansanin soji a Syria tun gabanin fara wannan yaki - ta kaddamar da wani harin sama a 2015 domin nuna goyon baya ga shugaba Assad, wanda hakan ya taimaka wa gwamnati sosai a tangal-tangal din da take yi a yakin.

Iran - an yi amannar ta girke daruruwan dakarunta kuma ta kashe miliyoyin dalar Amurka domin taimaka wa Assad.

Sai kawance da Amurka ke jagoranta a duniya, wanda shi ma ya kai hari ta sama kuma ya girke dakarunsa a Syria tun 2014 domin taimakawa mayakan Kurdawa da mayakan Larabawa da ake kira SDF domin sake kwace iko da inda dakarun IS suke a yakin arewa maso gabas.

Ta yaya yakin yake shafar kasar?

Sama da rabin 'yan Syria miliyan 22 kafin fara yaki sun bar gidajensu. Wasu kuma miliyan 6.7 suna gudun hijira, da yawansu na zaune a sansanoni daban-daban, yayin da miliyan 5.6 kuma aka yi musu rijista a matsayin 'yan cirani a kasashen waje. Lebanon da ke makwabtaka da Jordan da Turkiyya wadda kusan kasho 93 ke zaune a cikinta, wadda ke fama da daya daga cikin manyan 'yan gudun hijira a tarihi. An haifi yara 'yan Stria miliyan daya yayin da iyayensu ke neman mafaka.

Mafi yawan wuraren tarihin da Syria ta gada an rugur-guza su. Dukkan wurare shida da Unesco ta ayyana a matsayin wuraren tairhi a kasar an lalata su, inda aka ce da gangan mayakan IS suka rika tashin bama-bamai a birnin Palmyra mai cike da tarihi.