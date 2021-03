Miyetti Allah: Shawarwarin da kungiyar ta bayar kan hare-haren da ake zargin Fulani na kai wa a Najeriya

"Idan Gwamnatin Tarayya ba ta ba mu sojoji na sama da na ƙasa ba, an shiga dazukan nan an kashe 'yan ta'addan nan a lokaci ɗaya, to za mu ci gaba da zama cikin matsala," in ji El-Rufai.