A Fada A Cika: Abin da Ganduje ya ce akan bidiyon Dala

Sa'a 1 da ta wuce

Amma a lokacin tattaunawarsa da BBC ta awa guda, wani daga cikin al'ummar jihar da suka halarci dakin tattaunawar ya yi tambaya da bukatar ganin gwamnan ya yi bincike kan lamarin, kasancewar yana ƙoƙarin ganin an yaƙi ayyukan rashawa a jihar.

A lokacin da ya yi tambayar, Kabir Dakata na Cibiyar Wayar da Kan Al'umma da Tabbatar da Adalci, KAJA, ya ce "An san mai girma gwamna ya ce zai ƙarfafa gwiwa wajen yaƙi da cin hanci da rashawa, me zai hana gwamna ya yi duk abin da zai yi domin ganin an bincika maganar zarge-zargen faya-fayen bidiyon Dalar nan domin a tabbatar da adalci a kansu?"