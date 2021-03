Zubairu Jibril Mai Gwari II: Abin da ya sa 'yan bindiga suka kai wa tawagata hari - Sarkin Birnin Gwari

Ya ce: "Akwai kyakkyawan zato cewa ['yan bindigar] ba za su yi wannan abu ba sai da taimakon wasu. Ka ga idan ka dubi motata, ai ka ga sun yi niyya ne su yi kisan kai, domin ka dubi gilas din gaba sun yi ratata da shi. Daidai wurin da na zauna, an fasa gilas din da harsashin bindiga. Hakan na nufin sun yi niyyar su kashe mu ne. Irin wannan kuma ba ka fid da zaton cewa akwai wasu suna nan a cikin gari duk abin da ake yi suna gaya musu."

Alhaji Zubairu Jibril Mai Gwari II ya ce an yi sa'a ba samu asarar rai ba, kawai fargaba ce irin ta dan adam da dole sai da suka sha magani daga baya suka samu waraka.

"Da yawa na cewa ma'adanin gwal da muke da shi ne ya ja muka samu kanmu cikin wannan rikici, to me ya sa ba za a je a nemi gwal din ba a rabu da mu, sai a yi ta kashe mu a hana mu ci gaba," in ji Alhaji Zubairu Jibril Mai Gwari II.