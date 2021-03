Man Fetur : Wasu 'yan Najeriya na adawa da kashe Dala Biliyan 1 don gyaran matatar mai ta Fatakwal

Mintuna 16 da suka wuce

To sai dai yayin da gwamnatin ke cewa akwai buƙatar gyara matatar domin bunƙasa tace mai, wasu 'yan Najeriya na da ra'ayin cewa almubazzaranci ware kuɗi masu yawa irin wadannan don gyara matatar mai guda, kuma tsohuwa.

''Duk mai hankali ya san cewa duk abin da aka ce tsohon abu ne to gyaransa sai a hankali, na biyu matatar man nan wani kamfanin Japan ne ya yi, amma yanzu an ce 'yan Italiya ne za su yi wannan gyaran, anya za su iya kuwa ?, na uku an ce za a shafe fiye da watanni 44 ana gyaran, wannan ma wani abu ne dake tayar mana da hankali'' inji Abubakar Idris, wani ɗan Najeriya da ya bayyanawa BBC ra'ayinsa.