Yadda 'wata mata ta kashe' amaryarta mai kwana 54 a jihar Neja

Mintuna 9 da suka wuce

Kwamishinan 'yan sandan jihar Mohammed Adamu ya shaida wa BBC cewa sun samu labarin ne bayan da mijin matar mai suna Aliyu Abdullahi ya kai musu rahoto kan faruwar lamarin inda ya ce ya shiga gida ya taras an kashe amaryarsa.

Kuma in ji shi, binciken da suka gudanar ya nuna cewa an yi ta dukanta da taɓarya ko wai abu mai ƙarfi ne kafin a ƙona ta don nuna cewa ta mutu ne a sakamakon gobara.

"Shekaran jiya mijin ya ce amaryar ta kawa fasfo din ta za a yi mata takardar izinin tafiya wato visa za su tafi umara ita da shi, wanda ya ce hakan ne me yiwuwa ya sa kishi ya motsa wa uwagidan ta yi wannan aika-aika,'' in ji kwamishinan.

''Su biyu ne 'ya'yana da ke aure a jihar Neja, kuma marigayiya Fatima duka-duka kwananta 54 da aure, sai kawai labarin mutuwarta na ji daga bakin 'yar uwarta Maryam,'' in ji shi.

Ya kara bayyana cewa: ''Da misalin karfe uku da rabi zuwa hudu na yamma, suka buga waya in bayar da izini a yi mata jana'iza, na ce ban yarda ba a kawo min ita gidana Katsina, an kuma kawo ta da misalin karfe hudu na dare,'' in ji mahaifin marigayiyar.