Kasuwar cinikin 'yan kwallo: Makomar Aguero, Alaba, Sabitzer, Menino da Sturridge

Sa'a 1 da ta wuce

To amma kuma an ambato Chelsea da Paris St-Germain a matsayin daya daga cikin kungiyoyin da Alaba, dan Austrian zai tafi, bayan da wakilinsa Pini Zahavi ya musanta maganar da ake yi cewa Real Madrid da Barcelona ne kadai kungiyoyin da ke son daukar dan wasan mai shekara 28. (Diario AS, via Mail)