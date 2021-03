Muhammadu Buhari : PDP ta zargi shugaban da nuna halin ko in kula ga halin da 'yan Najeriya ke ciki

''A ƙarƙashin wannan mulki asibitocin Najeriya sun zama kamar wurin zuwa karbar shawara, iyaka kaje a fada maka magani ka je ka siya saboda rashin magungunan a can, ko kwananan nan sai dai aka ce za a yi amfani da kuɗin da aka tara na gudummawar yaƙi da annobar korona don gyara asibitoci, har yanzu wanne asibiti ake gyara ?'' inji PDP.

Sanata Tsauri ya ƙara da cewa ''Idan har da gaske an gyara asibitocin Najeriya, to me yasa shugaba Muhammadu Buhari ya sa kafa ya fice daga kasar maimakon ya tsaya a duba lafiyarsa a nan ?''.