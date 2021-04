Hanyoyin da za ku taimaka wa wanda ya yi hatsari

Jami'in wayar da kan jama'a na Hukumar Kiyaye Haɗurra ta Najeriya FRSC Muhammad Kabir Abubakar ya shaida wa BBC cewa an fi samun haɗurra daga ɗabi'a da halayyar ɗan adam.

"Yawanci haɗarurn da ake samu kusan kashi 90 ya fi faruwa ne daga ɗabi'a da halayyar dan adam," in ji jami'in.

Agajin gaggawa - Matakin farko

Abubuwan da ya kamata a yi

Akwai dubaru da abubuwan da ake yi bayan an gano waɗanda suka fi buƙatar agajin gaggawa domin ceton ransu, kamar waɗanda ba su iya numfashi da masu zubar jini da kariyar wuya ko matsalar lakka.

Idan an fitar da mutane ana shafa jikinsu a tantance raunin da suka samu tun daga kai har zuwa ƙafa.

Hukumar kiyayye haɗuraka ta Najeriya ta ce akwai haɗin guiwa da ta yi da manyan ƙungiyoyin direbobi kamar NURTW da NUPENG da NARTO wajen bayar da horo ga direbobi kan agajin gaggawa idan an samu hatsari da kuma samar da motoci na daukar marasa lafiya.

Jami'in wayar da kan jama'a na Hukumar Kiyaye Haɗurra ta Najeriya FRSC Muhammad Kabir Abubakar ya kuma ce an tantance wuraren da aka fi samun haɗaruka da yawa a Najeriya.

"An horar da mutanen yankunan kan yadda za su bayar da taimako na gaggawa idan an samu hatsari," in ji shi.