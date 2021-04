Tsohon yerima mai jiran gadon masauratar Jordan ya ce an yi masa daurin talala

Tsohon yerima mai jiran gadon masauratar Jordan, ya ce an yi masa daurin talala karkashin samamen da ake kai wa masu adawa da gwamnati.

Tun farko rundunar sojin kasar ta musanta cewa an yi wa yerima Hamzah daurin talala.

Sai dai ta ce an umarce shi a kan ya daina yin abubuwa da za su kawo cikas ga tsaron kasa da zaman lafiya.

Haka kuma ta na cikin kawancen da Amurka take jagoranta a fadan da take yi da mayakan IS.