Littafin rayuwar Aisha Buhari na "Ta Daban" ya ja hankalin ƴan Najeriya

Mintuna 50 da suka wuce

A ranar Alhamis ne aka ƙaddamar da littafin mai taken "Aisha Buhari, Being Different", wato "Aisha Buhari, Ta Daban," wanda babbar mai taimaka wa shugaban ƙasaa ta musamman kan harkokin mata Dr. Hajo Sani ta wallafa.