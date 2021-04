Kashim Shettima: Buhari ba shi da isassun kayan yaƙi da ƙungiyar Boko Haram

Mintuna 20 da suka wuce

Kashim Shettima ya ce: "Kayan yakin da ake magana za a iya samunsu a Afirka ta Kudu ko Turkiyya ko Indiya ko Ukraine - za a same su a kasashe babu iyaka, kuma sojoji sun a da kuzari amma babu kayan aiki.

Boko Haram suna shan tramadol su kai wa sansanin sojoji hari. Abin da nake son fada shi ne muna bukatar a dauki matakan da suka dace, mataki na sojoji, da na tattalin arziki, da daukar mataki na kashin kamu," in ji tsohon gwamnan.

Shi mutumin da ne yana ganin kamar kowa kamar shi ne sannan kowa zai yi aiki. Ya kamata ya tabbatar da cewa duk kudin da aka ware domin sayen kayan aiki an saya amma wallahi tallahi maganar gaskiya babu kayan aiki," a cewar Shettima.

"Rashin gaskiya, da rashin hadin kai da son zuciya, da duba abin da mutum zai samu na kashin kansa a kan me mutanenmu za su samu na zaman lafiya, shi ne babban matsalarmu. Muddin muka sanya cewa zaman lafiya shi ne a sahun gaba na abin da muke butaka to Insha Allah za a samu zaman lafiya. Sai kuma batun ilimi, samar da ilimi yana da matukar muhimmanci da inganta shi," in ji Shettima.