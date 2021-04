Gerd: Sudan ta gargadi Ethiopia kan Kogin Nilu

Mintuna 54 da suka wuce

Kasar Masar ta ce hakan na haifar da barazana ga gudanar ruwan Kogin Nilu da ke taimaka wa rayuwar al'umma a can.

"Ba tare da yarjejeniya ba, madatsar ruwan ta Gerd wata babbar barazana ce ga mutanen da ke kwari... duka muhallin da kuma hanyoyin samun kudin shiga na mutane," in ji shi.

An dade da sanin wannan. Abin da ya sauye shi ne batun ko wane ne ke da karfin iko tsakanin sojoji da fararen hula a gwamnatin rikon kwarya bayan shugabancin al-Bashir.

A shekarar 2008, an cimma wata yarjejeniyar amincewa wacce kasar ta Ethiopia ta yarda cewa a bangare kasar Sudan din take, amma kuma 'yan kasar ta Ethiopian suka ci gaba da zama a can.