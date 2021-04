An yi wa wasu mata-maza 'yan Kano tiyatar sauya jinsi a Sokoto

Mintuna 11 da suka wuce

"Za mu ƙulla ƙawance tsakaninmu da Jami'ar Usman Dan Fodio domin ta koyawa likitocinmu da nas-nas da masu aiki a ɗakunan gwaji domin su naƙalci wannan aiki sosai da sosai," in ji Ganduje.

"Duk sun warke kuma an kammala aikin amma ɗaya daga cikinsu zai dawo saboda shi an mayar da shi namiji ne bisa zaɓinsa, to sau biyu aka yi masa aikin don haka sai ya dawo mun duba ko abin ya yi kyau.