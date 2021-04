Kasuwar 'yan kwallo: Makomar Konate, Messi, Cristiano Ronaldo, King, Willock

Sa'a 1 da ta wuce

Mai kungiyar Leeds United Andrea Radrizzani na fatan ganin kociyan kungiyar Marcelo Bielsa will extend his contract at Elland Road before the end of this season. (L'Equipe - in French)