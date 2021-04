Ranar maleriya ta duniya: Wasu kasashe za su ga bayan cutar

Yau take ranar duniya ta yaki da cutar zazzabin cizon sauro, wato maleriya, a don haka ne hukumar lafiya ta duniya, WHO ke kira da a kara zage damtse wajen gwanin bayan cutar, wadda har yanzu take hallaka rayuka sama da dubu dari hudu, yawancinsu yara 'yan kasa da shekara biyar, a duk shekara.