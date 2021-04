Oscars 2021: Nomadland, Hopkins da Kaluuya sun lashe gasar Oscars

Mintuna 57 da suka wuce

Sir Anthony ya lashe kyautar gwarzon tauraro saboda rawar da ya taka a matsayin mai fama da cutar mantuwa a fim din The Father, shekara 29 bayan ya lashe kyautar Oscar ta farko a fim din The Silence of the Lambs.