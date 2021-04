Rikicin Chadi: Abin da ya sa sojoji suka ki yin sulhu da 'yan tawaye

Mintuna 5 da suka wuce

Majalisar sojin Chadi ta yi watsi da tayin tsagaita wuta da 'yan tawaye da take yaki da su, tun bayan mutuwar ba-zata da Shugaba Idriss Deby ya yi.

An yi arangamar ne a arewacin Kanem.

'Yan tawayen da ake kira Front for Change and Concord in Chad (FACT) sun fito ne daga arewaci a ranar zabe inda suke bukatar a kawo karshen shekaru 30 na mulkin Mr Deby.