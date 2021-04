Abin da ya sa ake allurar riga-kafi a kan dantse a maimakon jijiyoyi kai tsaye

Mintuna 35 da suka wuce

To amma me yasa ake allurar rigakafi a dantse? Me yasa ba a yi a jikin fata kai tsaye ta hanyar jijiya, ko kuma ta hanci tunda tanan ne ake tunanin an ɗauki cutar?