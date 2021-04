Abin da ya sa mata baƙaƙen fata suka fi fararen fata yawan ɓarin ciki

Mintuna 21 da suka wuce

Doreen Thompson-Addo ba ta gano meyasa take ɓari akai-akai ba

Bugu da ƙari an fi samun ɓarin ciki a wasu kasashen a kan wasu, amma kuma ya danganta da yadda kasashen suka fahimci ɓarin kama daga shigar ciki zuwa awo.

A cewar Doreen "za ka riƙa jin labarin ɓari akai-akai, to amma ba za ka taɓa tunanin zai zo kanka ba."

Abubuwan da ke haifar da ɓari

Wane irin taimako ake iya basu?

Mafi yawan binciken an gudanar dashi ne a kasashen Sweden da Finland da Denmark wadanda sun yi kokarin haɗa kan ƙididdigar da aka gudanar a kasashensu.

Amma duk da haka an yi amfani da bayanai daga kashashen Amurka da Birtaniya da Norway da kuma Canada.

"Kuma na kadu matuƙa da na gano cewa ana samun karuwar ɓarin ciki." in ji Farfesa Quenby.

To amma Farfesar ta ce masana na kan bincike don gano ko cutar ƙabar mahaifa na iya haifar da ɓari.

Sauyin halin rayuwa

To amma a cewar Farfesa Quenby akwai abubuwan da za a yi da zasu hana ɓari.

'Mawuyacin hali'

Bayan ta yi bari sau takwas, Charlotte na sa ran samun tagwaye, to amma bayan an yi mata hoto an gano cewa cikin ya zube.