Sirrin kasuwanci: Kuka zai iya taimaka maka wajen cin nasara

An haifi Tina a Taiwan, amma iyalinta sun dawo Los Angeles da zama lokacin tana da shekara huɗu.

Ta je Landan ta shekara a can ta yi karatu, daga nan sai ta tsunduma son garin kuma ta yi zamanta a can bayan kammala karatun.

A lokacin da take Birtaniya, ta lura akwai gahawa sosai a manyan kantuna, amma babu shayi sosai. Ta yi tunanin ko za ta iya haɗa shayin da ta fi so a lokacin da take yarinya.