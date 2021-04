Game of Thrones: Abubuwa hudu da suka kamata ku sani kan sabon shirin mai suna House of Dragon

Mintuna 11 da suka wuce

An fara naɗar sabon shirin Game of Thrones mai suna Game of Dragon a lardin Cornwall.

Ga abubuwa huɗu da za ku so ku sani game da shirin na House of Dragon:

1. Sabon shirin zai mayar da hankali ne kan abubuwan da suka faru shekaru 300 kafin faruwar labarin Game Of Thrones kuma zai bayar da labarin iyalin gidan Targaryen. Wato dai, maimakon ci gaban labarin Game of Thrones, House of Dragon zai duba jerin abubuwan da suka auku kafin a shiga labarin Game of Thrones.