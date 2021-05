Jihar Kaduna : Yadda maƙwabta suka sace yaro dan shekara 5 tare da hallaka shi a Kaduna

Mintuna 12 da suka wuce

Wani ƙanin mahaifin yaron Sanusi Jibo Magayaƙi, ya shaida wa BBC cewa tun farko an nemi Muhammadu sama ko kasa an rasa a ranar Asabar din da ta wuce, sati guda kenan, kafin daga bisani iyayensa suka samu labarin cewa an gan shi a jihar Kano tare da wani mai suna Galadima.