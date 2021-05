'Yan sanda sun kama tarin makamai da alburusai a Jihar Ebonyi

Mintuna 29 da suka wuce

A wata sanarwa da kakakin rundunar Frank Mba ya fitar ranar Lahadi, ya ce an kama makaman ne a wata motar haya da ke kan hanyarta ta shiga Umuahia da ke jihar Abia.

An kwato bindiga kirar AK-47 guda biyu, ƙaramar bindiga guda shida, sai wadda ake girkewa guda biyar tare da harsashi 50. An kuma gano mota kirar Honda mai lamba ABJ 163 NV, in ji jami'an tsaron.